大埔開槍轟警案　18歲青年控3罪還押

警方上周五(20日)截查一名無業青年時，青年疑突然拔槍打算射擊警員，即場被警員制服，調查下發現他另涉及早前的一宗發現槍械案，指青年疑擔任槍手。青年事後被控串謀有意圖而傷人、有意圖而射擊和無牌管有槍械或彈藥共3罪，今早(23日)分兩案在粉嶺法院提訊，暫時毋須答辯，押後至明年再訊，以待警方調查，期間青年續還押。

首宗控罪指，18歲被告蘇緯軒於今年12月8日，與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕和嚴文謙等人，串謀非法及惡意傷害警員。第二宗案件指他於同月20日，在大埔翠屏花園地下意圖抗拒受到合法拘捕而向警員射擊，以及無牌管有一支手槍連內有14粒子彈的彈匣、一支長槍、6個內有共211粒長槍子彈的彈匣，以及內有30粒子彈的手槍彈匣。

控方今申請押後首宗案件至明年2月18日於東區法院再訊，以便與其他涉案人士的案件一併處理。至於第二宗案件押後到明年6月8日，待警方檢驗涉案槍彈。此外，被告另涉一宗去年底揭發的管有槍械案，案件明日(24日)再訊。

據悉，警方早前拘捕黃振強等人並檢取他們的手機後，查閲他們與蘇的對話，發現蘇涉及該案，並疑擔任槍手角色。至上周五警員在大埔見蘇形迹可疑上前截查，蘇涉突從腰間拔槍指向警員，警員即捉着蘇的手，蘇疑開了一槍，但射不中人，一名與蘇同行的人趁機逃去。警方隨後在被告身上和附近一個單位檢獲懷疑槍彈和避彈衣，初步檢驗後發現有部分槍彈屬真貨。