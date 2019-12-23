海關購4高速截擊艇　45分鐘內游走港水域打擊罪案

新高速截擊艇可增強海關打擊海上走私活動的機動性和靈活性。(何天成攝)

香港海關為加強打擊海上走私活動的效能，以配合部門的長遠發展，於過去一年添置4艘新高速截擊艇，取代舊有4艘同類型船隻，海關表示新添置的高速截擊艇屬政府目前同類型船隻中速度最快的型號，其航速、操控性、續航能力和夜航等方面的功能均有提升，新艇可於45分鐘內到達香港水域任何一個角落，大大增強海關打擊海上走私活動的機動性和靈活性。

海關助理關長(邊境及港口)陳子達表示，現時海關船隊配備5款共22艘不同船隻，包括5艘區域巡邏船、4艘高速截擊艇、兩艘淺水巡邏艇、兩艘海港船和9艘充氣橡皮艇，全天候於香港水域執勤。

陳子達表示，4艘新置高速截擊艇相繼投入服務，有助海關制訂更具針對性的行動計劃，部門的海上執法能力將得以進一步提升，有效加強海關打擊海上走私活動的能力。

添置計劃分兩階段進行，第一階段兩艘新截擊艇已於今年5月開始服役，至今已成功破獲10宗海上走私案件，檢獲物品包括電子產品、高價食材、凍肉和活魚，總值接近7800萬元；其中包括海關於過去10年破獲的最大宗走私凍肉案件，共檢獲540公噸的懷疑走私凍肉，估計市值約5000萬元，至於第二階段的另外兩艘同類型新艇則已於12月18日正式服役。