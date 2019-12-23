第2劑麻疹疫苗新安排　明年起1歲半嬰提早接種

衞生署今日(23日)公布「香港兒童免疫接種計劃」下的麻疹疫苗接種，將於明年1月2日起實施新安排，香港1歲兒童於衞生署轄下母嬰健康院接種首劑「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」(MMR疫苗)後，將於年屆18個月時在母嬰健康院接種第2劑含麻疹疫苗、即「麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗」(MMRV疫苗)，以取代現行於小學一年級於學校接種的安排。

新安排適用於2018年7月1日或以後出生的兒童，此前出生的兒童，則將繼續於小學一年級時，由衞生署的學童免疫注射小組為他們進行到校接種。

新措施實行後，衞生署會根據兒童的出生日期為他們作出接種第2劑含麻疹疫苗的安排。就2018年7月1日或以後出生的兒童方面，已預約並於2020年1月2日起年屆18個月的兒童，在母嬰健康院接種「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痹混合疫苗-加強劑」時，將於同日一併接種MMRV疫苗。

至於2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童，一如以往，他們將於小學一年級時，由學童免疫注射小組到校接種MMRV疫苗。