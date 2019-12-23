南丫海難後7年始補鑊 船隻一人一救生衣今生效

所有本地船隻今起須配備最高運載人數的救生衣，包括兒童救生衣。

2012年10月1日的南丫海難導致39人罹難，揭露香港海上安全漏洞處處。事隔7年，政府今日(23日)才正式落實所有本地船隻必須配備一人一救生衣，以及大型活動舉行期間兒童必須全程穿上救生衣的安排。

海事處表示，《2019年商船(本地船隻)(安全及檢驗)(修訂)規例》及《2019年商船(本地船隻)(一般)(修訂)(第3號)規例》今日生效，加強現時本地船隻救生衣配備的規定及提升大型海上活動舉行期間的海上安全。

修例規定所有本地船隻均須配備適合的救生衣，數量須不少於船隻獲發牌照上標明的最高可運載人數。此外，所有獲發牌照運載逾12名乘客的本地商用載客船隻，須配備數量不少於該船獲發牌照上標明的最高可運載乘客數目2.5%的嬰兒救生衣。

為確保修訂規例切實可行，政府早前與本地大專院校合作研發了一款成人及兒童均適用的救生衣，該兩用救生衣已正式投產並推出市場。另外，修例又規定大班海上活動舉行期間，船上所有兒童須全程穿上救生衣，船長亦須備存乘客和船員名單作應急用途。