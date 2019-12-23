港府資助本地綠色旅遊　每顧客100元為期半年

為促進綠色本地生活遊及支援本地旅行社營運，商務及經濟發展局局長邱騰華今日(23日)公布新措施，明年1月1日會推出資助計劃，每間舉辦本地綠色旅遊而符合資格的旅行社，每接待一位旅客可獲100港元資助，每間旅行社上限5萬港元，為期6個月。旅行社只需符合相關條件，包括屬本地持牌旅行社、需安排本地遊的交通及膳食等及需聘請領隊及導遊等即可獲資助，相信可同時惠及飲食及運輸行業。

邱指，計劃目標是吸引本地港人，已預留約5000萬港元撥款，並鼓勵旅遊業界支持綠色旅遊。被問到推出相關計劃會否打破綠色旅遊點的寧靜，邱指，綠色旅遊的空間及範圍大，以郊野公園為例，每年接待1200萬名旅客，相信可以承受，他又指計劃可鼓勵導遊在遊覽期間加插有趣知識，豐富旅遊經驗。

署理環保局局長謝展寰表示，本地綠色旅遊地點包括郊野公園、地質公園等，會要求相關旅遊活動遵守環保守則，包括旅遊期間不可觸及瀕危動植物及使用即棄塑膠，旅客需自備水樽及自己垃圾自己帶走，體驗低碳及減廢生。該局正準備相關工作，包括安排導賞團，整理預約資料及參觀守則等，詳情稍後將由旅議會發放。

旅遊業議會主席黃進達表示，本地綠色旅行團團費大約百幾至幾百港元，計劃的撥款對業界屬大資助，相信旅行社會按計劃調整團費及行程，推出廉價本地遊。