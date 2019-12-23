天氣預報：聖誕後降溫最凍15°C　年尾有雨元旦見陽光

這個聖誕不太冷，過完溫暖聖誕，天文台預測香港周五(27日)開始顯著轉涼，最凍跌到15度，年尾(28至31日)密雲有雨，氣溫介乎16至21度，相當清涼；一年之始，去到元旦日(1月1日)會重見陽光，送舊迎新有個好開始。

天文台預測東北季候風會在明(24日)至聖誕節期間緩和，廣東沿岸日間天氣溫暖，預料另一股東北季候風會在周四稍後抵達廣東，本周後期該區天氣顯著轉涼，此外，熱帶氣旋巴蓬會在未來三兩日橫過菲律賓及移入南海中部，並在隨後逐漸減弱，與其相關的雨帶會在周末至下周初影響南海北部。

根據九天天氣預報，明日平安夜(24日)氣溫介乎19至23度，部分時間有陽光；聖誕節(25日)大致天晴，氣溫介乎19至24度；拆禮物日(26日)氣溫18至25度，部分時間有陽光，能見度亦較低。

周五(27日)部分時間有陽光，天氣會顯著轉涼，最低僅15度；及至周六(28日)大致多雲，早上清涼，有幾陣雨，氣溫介乎16至19度；下周日(29日)多雲，間中有雨，早上清涼，氣溫介乎17至19度，30日氣溫介乎18至21度，多雲，有幾陣雨。除夕(31日)繼續多雲有雨，氣溫18至21度；元旦(1月1日)大致多雲，短暫時間有陽光，早上清涼，氣溫介乎17至21度。