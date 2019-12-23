鄭若驊續墊司底　政府得分低處未算低

調查顯示，鄭若驊的評分仍為3位司長中最低，繼續「墊司底」。

香港研究協會最新民調顯示，受訪者對特首及3位司長的表現滿意度評分繼續下跌，再創任期新低。其中，律政司司長鄭若驊評分只有1.54，仍為3位司長中最低。

是次調查於本月11至16日進行，成功訪問1395名18歲或以上的市民，受訪者需要對特首、司局長及特區政府的滿意度作評分。評分標準以5分為最高、1分為最低。調查中，特首得1.90分，較上次調查下跌0.05分；政務司司長張建宗得1.99分；財政司司長陳茂波得1.86分；律政司司長鄭若驊得1.54分，3位司長分別較上次跌0.11分、0.07分、0.07分。而3位司長中，鄭若驊的評分最低、張建宗的評分跌幅最大。

另外，受訪者對13位局長表現滿意度評分全線下跌，當中食物及衞生局局長陳肇始的評分跌幅最多，下跌0.33分，得2.12分。保安局局長李家超只得1.72分，取代得1.78分的民政事務局局長劉江華，成為13位局長中的榜末。

特區政府的9項施政表現滿意度同樣全數下跌，其中「提昇醫療質素」得1.98分，「提昇教育質素」得1.91分，上述兩項施政表現跌幅最大，均下跌0.13分。