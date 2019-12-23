3個高中科目退修率較高　宗教及倫理科最多達31%

教育局最新的2018/19學年「高中科目資料調查」結果顯示，該學年的中五生有47,700人，相比上學年，即正就讀中四的學生人數減少3656人，減幅約為7.1%，而這批學生正是應屆文憑試生。部分科目亦出現退修情況，包括「宗教及倫理」、「英語文學」、「設計與應用科技」亦有較高的退修率。

根據2018/19學年「高中科目資料調查」結果顯示，上學年棄讀新高中的中五生有7.1%，較2017/18學年的6.8%，增加約0.3個百分點。惟實確數字需待考試及評核局，於明年初公布的應屆文憑試報考統計才能確認。

科目退修方面，「宗教及倫理」17/18學年有1179名中四生修讀，而18/19學年只有817名中五生修讀，跌幅為31%；「英語文學」在17/18學年有430人就讀，下一學年只有308人讀，下跌28%；而「設計與應用科技」上一學年有891人就讀，之後的學年下跌了24%，有676人就讀；而「綜合科學」的修讀人數亦由144人，下跌了21%為114人就讀。