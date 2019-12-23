前港隊代表涉摸女童私處　事主指被要求拍攝下體

前香港賽艇代表馮狄康在學校任職划艇隊教練期間，於健身室指導現年14歲女生做「深蹲」動作時，疑三度用手指觸碰女生私處，隨後又涉問女生「有冇陰毛」和「多唔多」等問題，並邀女生拍攝及傳下體照給他。他事後否認非禮罪，案件今(23日)在粉嶺法院開審。

24歲被告馮狄康，報稱任職教練，控罪指他於今年1月4日，在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。

控方今播放X的錄影會面，X指當日下課後到健身室上划艇課，當時X穿着短褲，健身室有其他人在。被告之後指導X做「深蹲」動作，期間三度用手指「逗」X的下體，X感不妥，遂要求到籃球場打籃球，並到廁所更換長褲，被告與X同行。被告在途中小聲問X：「下體有冇陰毛？」X以為被告的原意是陰毛會影響動作，如實答：「有。」被告追問：「多唔多？」X沒有回應。被告續說：「多會影響外貌同身形。」又問X：「如果着泳衣會睇到下體？」X只說會穿運動褲。

X換長褲後返回健身室，途中應被告要求將手機號碼告訴他，他再問X：「可唔可以影下體畀我睇？」X拒絕。X稍後離開健身室，被告探頭出健身室，再問X可否「影少少(下體)」，X搖頭拒絕，被告建議拍攝自己的下體傳給X，X同樣拒絕，被告於是說「當我冇講過。」X事後將事件告知同學和班主任。案件下午繼續。