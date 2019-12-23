競委會斥政府擬推優質的士計劃　無助改善市場

政府擬引入600輛專營的士，建議起錶收費36元，較現有的士貴近五成。競爭事務委員會質疑政府推出專營的士無助滿足公眾對改善的士質素的要求，又批評政府對現有的士過度規管，保障其免於市場競爭，促請政府為的士行業進行更廣泛改革。

競委會向立法會《專營的士服務條例草案》委員會提交意見書，開宗明義指出現時香港的士服務未能滿足社會需求，源於政府過度規管，未有因應科技發展作出調整，導致的士服務缺乏競爭，即使的士行業內部想改善服務，卻由於市場機制不存在，無論其服務質素有否改善，亦對其生意影響不大。

對於政府推出專營的士回應公眾對較高質的個人化點對點公共交通服務的需求，競委會認為現時的專營的士方案未必能達致此目標，因專營的士只有600輛，僅佔現時全港的士總數約三十分之一，對整體市場影響有限，且政府規定專營的士起錶價高於現有的士，似是刻意減少專營的士及現有的士於價格上競爭，不但限制市場力量對現有的士的影響，假設消費者會主動要求支付較高的車費亦不合常理。

競委會認為若由市場決定專營的士收費，消費者可以較低車費換取質素相近的服務，若日後專營的士數目增加，現有的士亦會面臨競爭壓力而改善服務。因此，競委會指當消費者本應可用較低價錢獲得同樣優質的服務，政府卻強制設定較高車費，不符合公眾利益。