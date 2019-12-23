教育局削中學生書簿津貼　降幅不足100元

教育局調整2019/20學年的學校書簿津貼計劃的津貼額。局方指，按綜合消費物價指數的變動，在2019/20學年每名全額學生的定額津貼，由上一學年的2380港元增加至2442港元。局方亦根據消委會進行的教科書購書費調查來調整書簿津貼，中一至中三、中四及中六的課本津貼減少，減額介乎24港元至92港元。

根據教育局今(23日)向財委會提交的參考文件提到，綜合消費物價指數在2018年6月至2019年6月期間的平均增幅為2.6%。按綜合消費物價指數的變動，局方向每名全額及半額學生的定額津貼，分別由2018/19學年的2380港元及1190港元，分別增加至2442港元及1221港元。

2019/20學年的課本項目津貼額，是根據參加消委會調查的學校所規定各級課本，其平均實際價格而釐定。其中小一至小六的書簿津貼額由每名學生的2730港元增至2848港元；中五由1796港元增至2842港元。

惟中一至中三，書簿津貼由3084港元減少了72港元，新價為3012港元，中四由3380港元減少了24港元，新價為3356港元，中六由988港元減少92港元，到896港元。因為書簿津貼的變動，2019/20學年中一至中三的整體津貼額比上學年減少10港元，中六減少了30港元。