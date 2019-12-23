主婦帶子女到立法會申訴　就業困難冀增支援

有工無人返，婦女想工作卻無法上班。香港社區組織協會一項調查訪問207名收入低於貧窮線的婦女，當中只有27.9%人就業中。大部分受訪女士稱，因要照顧子女而不能工作，佔94.2%。有媽媽反映渴求出外工作，礙於需照顧年幼子女，加上沒法尋得託兒服務，一直未能出外工作，見工更被僱主嫌棄，拒絕聘請。

調查於去年12月至今年3月進行，有72.7%婦女過去曾有工作，現時就業率只有27.9%。調查顯示有多達58.9%受訪婦女尋找工作時被拒絕，當中有40.8%女士反映僱主嫌棄她們不能在假期工作，另有25.4%更被嫌棄因要照顧年幼子女，於帶同子女上班時遭解僱。另外調查中有31.7%受訪女士表示，即使沒有勞工保障亦願意工作，但有66.3%婦女表示需要可提供彈性上班時間的工作。

該會幹事施麗珊認為，政府推出社區保母多年，但名額杯水車薪，故今早(23日)與10多名婦女到立法會申訴部與4名議員見面並反映問題。有份會面的社福界議員邵家臻指，託兒服務不足令婦女無法出外工作是老問題，已要求立法會去信相關政府部門解釋問題成因，並計劃安排相關議題在福利事務委員會上討論。

新移民王女士表示來港數年，一直希望出外工作幫補家計，但要照顧孩子無法抽身，她近月曾到3至4間非政府機構尋找託兒服務，但服務滿額，更要輪候1至2年。另一家長陳女士育有2名讀初小的子女，見工時曾向僱主反映要照顧子女而未能在周末上班，亦需在下午5時前下班以接子女放學，惟僱主表明「冇得咁彈性」，最終不獲聘用。