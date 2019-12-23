疑偷拍裸男照放上網　男教師否認28項有違公德罪

警方在2017年發現有人在網上上載大量疑是在男更衣室偷拍的裸男照片，經調查後鎖定一住址，卻於上門進行搜查時遇阻撓，最終爆門入屋。警方其後在該單位窗外冷氣機槽檢取了一個載有電話及電腦等的背包，亦從其中一部電話中發現不少疑似偷拍的裸男照及影片等。單位中的一名男老師被指涉嫌偷拍及阻差辦公被捕，今(23日)於區院否認作出有違公德的行為罪受審。

40歲被告黃志偉，現報稱無業，否認28項作出有違公德的行為罪。控罪指他在2016年4月至2017年11月間，分別在一健身室及九龍公園游泳池的男更衣室內，以iPhone 6 plus偷拍男子。另他承認一項故意阻撓正當執行職務的警員。

控方開案陳詞指，警方2017年11月進行網上巡邏，發現一個網站載有大量泳池男更衣室的偷拍照片，並從一郵箱地址追查出IP address，從而追查出被告的住址。警方去年1月31日到被告住址展示搜查令並欲入屋搜查，惟被告關門拒絕讓警方入屋，警方最後爆門入屋。一名在單位樓下的警員看見被告曾把一個黑色背包放在窗外一個冷氣機槽內，後被警方搜獲，內有多部電腦、一部iPad、一部iPhone 6 plus及一部iPhone 8等。警方其後檢查上述電腦及電話，分別在iPad及iPhone內找到大量裸男照及片段，在iPhone 6 plus則找到231段影片及787幅圖像。

被告在錄影會面中指，有些影片是在九龍公園泳池以iPhone 6 plus來拍攝，有些則是從網上下載。被告又稱「認識」部分入鏡男子，指他雖在拍片時初次認識該些男子，但他們會互相通過肢體動作知會對方自己是同性戀的身份，如點頭、互相微笑等，被告亦指徵得部分男子同意才拍照，部分男子會覺得不看鏡頭更刺激，有男子亦會反拍被告，被告亦會把片段發送給入鏡男，被告亦指有部分影片則是在對方不知情下拍攝。