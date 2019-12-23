地盤工涉性侵3女網友　最細12歲受害人被裸照威脅

24歲地盤散工被指在Facebook先後認識3名當時12至23歲女子後，在約半個月內趁與對方見面時於大廈梯間對她們性侵，並先後與其中兩人性交，剩下一人遭企圖強姦時逃脫。該散工亦曾叫與他性交的女童傳祼照給他，並以祼照威脅女童與他再見面。逃脫的事主及後發現該地盤工在網上兜售二手玩具，遂叫男友假扮買家約見面，暗中通知警方埋伏拘捕該散工。

涉案散工黃子軒今(23日)於高院否認強姦、與13歲以下女童非法性交、企圖強姦及刑事恐嚇共4罪，並由控方讀出開案陳詞。

據控方指涉案事主X、Y及Z於案發時分別16、12及23歲，被告於2018年6至9月以Fb帳戶「Anson Tsui」分別向3名事主提出交友邀請並獲接納。

就X方面，控方指被告於9月22日在Fb認識X後，便相約她到其屯門兆麟苑的住所見面並稱會給她的士錢，X最初拒絕但於翌日凌晨終答應，並於早上到該屋苑，被告帶X到其中一大廈梯間坐下並搭着其肩膀問她是否處女。X推開他的手，被告卻叫她站起，X想離開但被告卻脫她的褲並稱再穿上會撕爛，又稱如不聽話會叫朋友捉她入房及打她，最終在沒有用安全套下遭被告強姦。被告其後送X離開，X把事件告之朋友，最終報警求助，警方其後在X的衣物上發現被告的精液。

控方續指，事主Y在2018年暑假透過Fb認識被告後成為情侶，被告亦詢問過Y且知道她只有12歲。被告於同年10月6日相約Y到兆麟苑見面，並帶她到便利店買安全套。其後被告帶Y到其中一大廈的梯間打算性交，最初Y拒絕，但其後亦有性交，被告亦有送Y離開。及後的一星期內被告又叫Y向他傳送祼照，並於10月13日要Y再與他見面，否則會發布裸照及分手。Y其後向同學哭訴並報警求助。

就Z方面，控方指她在去年6月在Fb認識被告後曾於8月與被告外出，其後沒有聯絡。Z其後於Instagram認識一名叫Tracy的人，並曾與其見面及賣東西給她。去年10月10日凌晨，Tracy聯絡Z指在牛頭角Z的住所附近並相約在該大廈的樓層見面及一同吃早餐。Z在約定時間見不到Tracy，但聽到防火門有聲，她去察看但遭被告捉住推入梯間。Z認出被告，被告責怪Z「消失了一排」，並嘗試與Z性交，但Z咬被告手腕並逃脫。

及後Z向大廈保安求助，被告則成功逃去，Z嘗試聯絡Tracy但對方沒有回應。直至10月15日，Z發現被告在網上兜售二手玩具，她遂叫男友假扮買家相約對方於3日後到港鐵荃灣站交收，並暗中通知警方於當日拘捕被告。

被告於當日被捕並就Z的事件被警誡後稱「我女友叫我同佢食早餐，我哋攬過對方」。4日後被告再就X被強姦的事件被捕，警誡下他則稱：「我想睇番受害人張相，因我唔知佢係邊個。」