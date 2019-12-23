年均逾200宗致命職業傷亡意外　建造業佔大比數

2019年即將過去，工業傷亡權益會翻查今年全年有71宗經傳媒報道的工傷意外，當中24宗致命，建造業佔最多，達17宗。該會今年跟進58宗個案，大多涉及高處墮下的意外。工會認為，過去數年年均發生逾200宗致命的職業傷亡意外，情況令人擔憂。

總幹事蕭倩文指，大多高空墮下意外發生在外牆維修，因欠缺穩固工作台，最令人意外的是一宗涉及辦公室高處墮下，有市民疑在取文件時由窗戶墮下，蕭提醒僱員從高處取物件時要以穩固的椅子協助。另外，今年有25宗與車輛有關的致命意外，10宗受害者屬路經的途人。蕭提到不少工程為趕工而漠視馬路工程的安全，只圍封部分路面，導致有意外發生時，不足以為工人提供保障。

勞工處資料顯示，今年上半年發生16,670宗職業傷亡個案，當中有121宗屬致命個案，較去年增加14.2%。另發生4664宗工業傷亡個案，其中11宗致命，較去年增57.1%。蕭形容工傷意外「一宗都嫌多」，認為勞工處應披露意外詳情及調查結果，而非上載簡單的定罪紀錄，讓業界及公眾得知意外原因，促使僱主作改善。

另外，勞工處今年3月起推出網上職安健投訴平台，讓工人舉報不安全工作環境。工會過去數月曾作出10多宗投訴，包括有工地進行吊運時沒有圍封地盤、棚架沒有配置防墮裝置等。

惟工會發現，勞工處平均用10天以上處理投訴，並會回覆投訴人如何跟進，包括曾向數個工程地盤發出警告信及暫時停工令，但工會指，該處的回覆不會透露調查過程，當中可能有延誤巡查的情況，錯失最適當的調查時機，促請勞工處加快處理投訴進度。蕭指，勞工處多利用書面回覆投訴，最多需時21日回覆一個投訴，最短亦要10日。