啟德出土文物展明起舉辦　反映宋元時期九龍灣海貿生活面貌

「聖山遺粹：啟德地區出土宋元文物展」開幕典禮今(23日)於香港文物探知館舉行，並於明日(24日)起至明年2月26日舉辦，展出約200組啟德地區出土的考古文物。

古物諮詢委員會主席蘇彰德指出，當時基於啟德機場搬遷，才為考古研究帶來千載難逢的機會，自1999年以來已進行逾十多次考古研究及發掘，尤以宋元文物最為精彩，雖然出土的文物較殘缺，但仍能反映當時的海上貿易及百姓的生活面貌。

古物古蹟辦事處館長(考古)馬文光指出，由龍泉窰出產的「青釉雙魚洗」及「青釉八卦紋香爐」等都非常值得觀賞，如八卦紋香爐表面刻有八卦圖紋，外觀精美，而且相信該爐是用於祭拜儀式，甚具歷史意義；一級助理館長(田野考古)李偉文表示，產自福建窰口的青釉三繫注子及產自閩贛窰口的褐釉盞托都甚具特色，如當時平民百姓是用注子來飲水或茶，盞托則顯示古人與今人飲用茶水的分別，均能見證歷史的轉變。

是次逾200件出土展品，包括大量產自福建、浙江、江西等不同窰口的陶瓷製品，重點展品還有磁灶窰出產的「褐釉龍紋繫罐」、「綠釉鳳紋盤」，以及「大觀通寶」銅錢，同時展出由香港中文大學文物館借出的同期陶瓷文物。