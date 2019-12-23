修例風波：第三季462食肆執笠　訪港客大減逾470萬人次

受持續逾半年因反修例引發的示威及暴力事件影響，過去3個月香港百業蕭條，政府統計處剛出版的第3季服務業統計反映經濟表現弱，餐飲、零售、酒店及航運業與去年同期比較表現轉差，若與今年第2季比較，餐飲食肆更有近462間結業，就業人數減少12,311人，收益減少23.2億港元。收益跌幅最多的是酒吧、中式及非中式餐館。

今年首季餐飲食肆有18,286間，第2季更增加至18,480間，朝好勢頭走，惟第3季卻大幅減少至18,018間，雖然與去年第3季比較仍增加57間，但今年6至9月反修例期間，就有近462間食肆結業。

零售業表現同樣轉差，第3季零售店舖有63,184間，較去年同期減少976間，就業人數較去年同期減少6124人至266,991，總銷貨值減少約198億港元。

今年第3季訪港旅客量有1189萬人次，較去年同期的1607萬人次大幅減少約420萬人次，若與今年第2季比較，更減少逾470萬人次。拖累酒店入住率暴跌，當中甲級酒店跌幅最大，由去年同期的87%，減至65%，乙級及丙級酒店入住率亦由逾90%，跌至70%多。賓館的入住率更由83%跌至59%。

訪港旅客減少，航機數目亦減少，第三季總航機升降量有105,908架次，較去年同期減少1479架次，較今年第二季減少1371架次。