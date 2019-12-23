修例風波：平安夜不封尖沙咀彌敦道　不派大量警員駐守

明日(24日)就是平安夜，港九多處地方都有慶祝活動。油尖警區副指揮官黃志威稱，預計明日廣東道梳士巴利道會有大批市民及遊客慶祝聖誕，但警方的部署將有別於往年，在尖沙咀除九龍公園徑外，其他路段不會封路，亦不會有警員在海濱一帶大量站崗。他解釋，情報顯示封路比不封路更可能出現問題，經風險評估後決定不封路，又指市民享受節日還是「擺明出嚟搞事」，警方能分辨得出，而港島區的銅鑼灣及蘭桂坊則會分階段封路。

警方又提到，平安夜遊行主辦人昨日(22日)已經撤回申請，但網上仍繼續有人號召明日在尖沙咀非法集結。警方對此重申，根據過去經驗將發展成暴力場面，警方屆時會嚴厲執法。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，香港自6月起罪案數字持續上升，包括爆竊、行劫、縱火等，而本月有多宗涉嫌持械行劫的案件，包括昨晚及今早(23日)。他表示，警方不排除有匪徒在警員忙於應付暴力示威時，趁火打劫商舖，又認為守法意識因暴徒的行為而不斷下降，舉例指部分人故意協助罪犯、故意阻撓警員、及四處散播假消息，並批評甚至有網民指劫案是假消息，斥責他們別有用心、以假亂真。

郭又提到本月有至少3宗涉及真槍實彈或土製炸彈的案件，有證據顯示疑犯計劃在集會遊行、人多的時候使用致命武力，包括以長槍在高位射擊及放置炸彈，他認為若疑犯沒有被捕，又成功混入市民中，後果將會是災難性。