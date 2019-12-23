港島衝突96人被控暴動　控方再申押後遭質疑有疏忽之嫌

9月29日在港島進行的遊行演變成衝突，警方在多處拘捕示威者，逾百人被捕，有97人被落案起訴，其中96人被控暴動罪，餘下1人被控襲警罪。他們今(23日)分兩案在西九龍法院再訊，裁判官應控方要求，把兩案押至明年3月13日，以待控方索取法律意見及考慮處理本案的方式，期間全部被告續准保釋外出，惟保釋條件依舊，只准到警署報到的時間及地點上可更改。另有4名被告准一次性離港。

控方指涉案人數眾多，共270份證人供詞及300小時以上的片段需時檢閱，目前案件進入索取法律指示的階段，部分法證化驗仍在進行，故認為押後12周是切實範圍。惟辯方反對押後，認為押後時間應縮減一半，稱控方於上次提訊曾承諾優先處理本案，並申請較長時間的押後以作調查，辯方本期待控方的準備功夫到尾聲，但控方仍申請押後，辯方遂質疑控方是否有疏忽或不作為之嫌。

辯方又稱，過長時間的押後對辯方的辯護造成不利，因警方拒絕披露本案的相關文件，直至控方準備聽取答辯為止，惟辯方需取得文件才能準備證據，擔心屆時所需的證人記憶模糊，證物亦會失去。

辯方認為目前控方的證據薄弱，無法指出各被告的實際行為，不應過份限制被告的自由，指若法庭考慮較長時間的押後，望放寬被告的保釋條件，如撤銷禁足令、准兩星期到警署報到一次。惟控方堅持以原有保釋條件，更稱若改為每兩星期到警署一次只會為被告徒增混亂，因他們容易忘記那一周需報到，控方語畢庭上被告一片嘩然。法庭終維持每星期到警署報到一次、守禁足令的要求。

首宗控告44人，共涉35男9女，指控他們於今年9月29日在金鐘夏愨道一帶參與暴動。另一宗控告53人，共涉45男8女，指他們於今年9月29日在金鐘道一帶參與暴動，另有一被告被控在上址襲擊警務人員。