修例風波：理大料下月中局部重開　逾千留守者僅46該校學生

理工大學校園上月被蒙面黑衫人重創後一直關閉，該校管理層今(23日)向全體師生發信，指佔據校園的示威者絕大部分為校外人士，在和平離開校園逾1100人中，只有46名是理大學生，對恣意破壞校園及暴力的行為再次予以強烈譴責，又指除了包玉剛圖書館部分樓層及AG座外，其餘大樓將於下月中重啟，並決定下月13日展開第二學期課程。

理大管理層包括校長滕錦光在內向全體師生發信，指校園在上月解封後，已即時進行損壞檢查、建築物結構安全和環境安全評估以及校園修復等工作，在高峰期每日約有400人進行相關工作，又指已在校園不同地點收集環境樣本，包括空氣、水和土壤，並送往歐洲獨立認可的實驗室檢測二噁英和氰化物等成分，有關的化驗結果將於本月底公布。

校方又指，已對各大樓進行初步安全檢測工作，包括進行室內空氣檢測、更換空調系統濾網、評估建築物的結構安全等，並在個別大樓進行消毒程序。經內部評估和檢測後，認為部分大樓及實驗室已經達到安全標準，可重開予辦公室及實驗室職員及研究生。

經歷今次事件，該校在信中明言會加強保安措施，安排更多保安人員在校園及周邊巡邏，加強對進出校園人士的檢查，並規定只限教職員、學生及校方授權人士進入。此外，校方亦已成立專責小組，全面檢討及改進校園和宿舍的安全及保安政策和措施，並監督落實有關措施。