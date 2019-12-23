快餐店前經理涉串謀詐騙1.5萬元　罪成判160小時社服

一名連鎖快餐店前經理串謀詐騙該店工資及佣金共逾1.5萬港元，早前被廉政公署起訴，今(23日)於沙田裁判法院提堂，裁判官李志豪稱考慮被告於案中沒有個人得益，故判處非監禁刑罰，須履行160小時社會服務。

案情透露，37歲的被告鄧永棟，曾任香港必勝客管理有限公司(必勝客)餐廳總經理，被告於案發時任職該餐廳總經理，主管位於大埔寶湖道的外賣與送餐分店。麥偉芳及邱錦檀先後於不同時期任職該分店的助理經理，直屬被告鄧永棟管理，包括張明超在內的兩名速遞員負責送遞該分店的食物訂單。

速遞員張明超於2016年9月中遇到交通意外後，獲必勝客批准放病假至2017年4月中，由於人手短缺，鄧永棟與張明超於2016年10月協議，由張明超於周末及公眾假期駕駛該餐廳租賃的貨車繼續送餐；2人又協議，張明超不會掃描其職員卡紀錄值勤，其工作時數及訂單，則計入另一名速遞員的紀錄內。

該速遞員會將職員卡放於辦公室，讓鄧、麥及邱3人能掃描該卡以延長其工作時數，並按有關安排將由張明超執行的工作計算在內，至2017年4月為止，涉及的工資及佣金估計逾1.5萬港元。