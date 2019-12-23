貪污詐騙涉款百萬元　藥廠職員及藥房東主罪成下月判刑

一名製藥廠前高級醫藥代表及一名藥房經營者，在供應處方藥物時貪污詐騙，涉款約100萬港元，早前被廉政公署起訴。被告今日(23日)在區域法院被裁定罪名成立。法官將案件押後至明年1月17日再求情及判刑。兩名被告獲准保釋。

黃竣彥(前稱黃雄文)，44歲，瑞士諾華製藥(香港)有限公司(諾華香港)前高級醫藥代表，及黃松森，55歲，鎧浚大藥房有限公司(鎧浚大藥房)經營者，同被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。黃竣彥另被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。

案情指，黃竣彥案發時是製藥廠諾華香港的高級醫藥代表，負責向診所及醫院推銷由諾華香港生產的處方藥物。黃松森是鎧浚大藥房一名經營者，該藥房是諾華香港的客戶。

諾華香港就每一種處方藥物備存兩份價目表，一份為醫療機構及註冊醫生而設，另一套則為藥房而設。諾華香港向註冊醫生提供的價惠條款，即免費額外贈送更多盒藥物，較提供予藥房的條款優厚。

案情透露，黃竣彥於2012年11月至2015年4月期間，與一名診所護士串謀，向諾華香港及其分銷商訛稱多款處方藥物是該診所訂購，及致使諾華香港向註冊醫生提供的較低價格，供應該等藥物予該診所。黃竣彥於2015年2月至4月期間，先後多次被發現從多間註冊醫生診所，包括上述診所在內，收取並運送處方藥物到鎧浚大藥房。

案情又透露，2014年1月至2015年4月期間，共約95萬港元的款項被存進黃竣彥的銀行戶口，以供應諾華香港的多種處方藥物予鎧浚大藥房。