修例風波：爆竊持械行劫等罪案上升　警斥網民散播假消息

警察公共關係科總警司郭嘉銓今(23日)表示，香港自6月起罪案數字持續上升，包括爆竊、行劫、縱火等，而本月有多宗涉嫌持械行劫的案件，包括昨晚及今早(23日)。他表示，警方不排除有匪徒在警員忙於應付暴力示威時，趁火打劫商舖，又認為守法意識因暴徒的行為而不斷下降，舉例指部分人故意協助罪犯、故意阻撓警員及四處散播假消息，並批評甚至有網民指劫案是假消息，斥責他們別有用心、以假亂真。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華就指，罪行發生有兩個成因，一是社會風氣，二是機會主義，他認為問題根源很大程度源於近月暴力事件。今年首11個月，行劫案數字較去年同期上升28%，其中街頭搶劫案數字升44%、車內盜竊案升39.3%、偷車升40%，李指按以往研究，有關案件與社會整體氣氛有關係。

他又表示關注近日有槍械流入，指以往涉案槍械型號都較舊，但現時匪徒使用的槍械外觀及性能都較高，又指近日有匪徒使用槍械或彈藥型號與警方使用的相同，對警方或被嫁禍表示擔憂。他稱警方會加緊堵截流入的槍械，並指槍械流入途徑主要有份拆郵寄到港、有人攜帶入境或從貨物中偷運。