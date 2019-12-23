政Whats噏：科學園檢測二噁英進展　莫乃光咬實唔放

修訂《逃犯條例》風波持續超過半年，戰場一度蔓延到大學校園，香港中文大學同香港理工大學都變得滿目瘡痍，其中中大早前發生激烈衝突，警方施放大量催淚彈驅散示威者，該處被催淚煙籠罩，附近嘅科學園難免亦受到牽連。社會上唔少人都擔心催淚煙殘留物會對空氣同環境造成污染，甚至影響個人健康。資訊科技界立法會議員莫乃光(Charles)就一直關注科學園會否受催淚煙影響，唔止多次去信科技園公司行政總裁黃克強，仲參加園區公開會面，實行睇實唔放。

中大嘅衝突中，警方發放咗逾千枚催淚彈。Charles早喺上個月、即中大衝擊事件後一個星期已去信黃，表達對科學園可能受到催淚煙影響嘅關注，之後又喺社交網站發起聯署行動，要求全面喺園區範圍包括各座大樓、冷氣機管道、食用水管道等進行二噁英嘅檢測工作，同埋要求盡快及定期公開有關檢測數據，仲要清洗冷氣機管道同食水管道，確保空氣同食水冇受影響。而Charles之後亦都聯同其他立法會議員、候任區議員同一眾喺科學園工作人士去信黃。

科技園公司就話，已經即時採取措施應對，包括環境檢測同交通安排，又更換咗園區內所有大樓空氣調節系統嘅濾網，並已經委託第三方獨立同獲認可嘅實驗室，分兩階段抽取樣本化驗，包含空氣、水質同泥土樣本，預料下個月中就可向園區人士公布第一階段化驗結果，涵蓋範圍包括最接近中大附近範圍、面向吐露港公路同海域範圍同科技園內圍嘅中心部分。至於第二階段，就需要一個月時間去收集樣本，等實驗室完成全部化驗樣本，就會即刻公布，涵蓋範圍會擴至成個科學園區以及園區室內外唔同地點。

雖然科技園公司已經採取措施應對，但係Charles就仍然未收貨，話園方仍有改善空間，希望佢哋提高透明度，為未來類似嘅突發事件制訂指引同埋應對措施，同時亦都要保持溝通，再舉行類似嘅公開會面回應園區人士嘅關注，而佢都會繼續同科技園公司跟進喎。睇怕科技園公司都唔使旨意鬆懈喇。