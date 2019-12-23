政Whats噏：羅致光Fb直播最高峰僅70人　遭問有冇覺得羞恥

反修例風波持續至今已半年，政府一直被各方批評處事後知後覺、回應速度慢幾拍，近日政府就開展新搞作，派出多位局長就各自政策範疇進行Fb live(Fb直播)，與市民對話，嘗試拉近距離。繼上周二(17日)商務及經濟發展局局長邱騰華打頭陣開Live後，今日(23日)就輪到勞工及福利局局長羅致光開Live，話要同大家講吓青年就業、扶貧及安老同助弱等問題，但結果成個直播最高峰得70人睇，相比邱騰華都有170人捧場，即刻畀網民寸爆話局長有冇覺得羞恥。

勞福局日前經局官方Fb專頁預告話局長將會直播「同你傾-勞福」，但似乎冇吸引到市民嚟睇啵！事關直播過程中，觀眾人數一直維持60人左右，最高峰收看人數都係得70幾人，期間有網民留言寸局長，話佢「大堆廢話，用個心去做喇」，又有人話佢唔回應社工被捕，質疑佢唔撐社工，話佢依家係做勞福局局長定奴才局局長喎！似乎唔係你想對話就有人同你對話啵！

期間局長回應是否怕畀美國制裁，羅就揚言話完全唔擔心！仲話擔心就唔會做局長喇！至於之前有講話青年貧窮率上升其中一個原因是年輕人「裸辭」，羅就解釋只係統計學上嚟睇，仲話呢個現象一直都有，只不過依家更明顯，解釋話舊時啲人好少咁，現時年輕人就喜歡做咩就做咩，覺得好多嘢重要過賺錢咁話。期間又有人鬧爆局長，話年輕人貧窮率上升原因係「裸辭」實在太短視！