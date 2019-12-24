探射燈：網傳催淚煙含山埃　政府拒釋疑　選購蔬果需留神

反修例風波持續逾半年，警方發射逾萬枚催淚彈，部分於果欄及街市附近施放，惟至今政府仍未公開催淚彈成分以釋公眾疑慮，有關化學物質污染水果及蔬菜流言四起，令不少人擔心食物安全，甚至長遠影響肺部健康，致人心惶惶。油麻地果欄檔販及街市商販均大呻生意大減，收入急跌70%。醫學界人士指，催淚彈殘餘物有機會留在食物表面，沒有妥善清洗會引起嘔吐、腸胃不適等，長期吸入殘餘物亦可引發哮喘及皮膚濕疹，甚至增加患上青光眼及白內障風險。

警方自6月起已使用約1萬枚催淚彈，包括手擲式及催淚煙子彈，其中單日使用最多是於11月12日，港九新界共使用2330枚，佔整體逾20%。網上曾流傳訊息指，警方多次在果欄附近發射催淚彈，導致水果疑含有二噁英及山埃的劇毒，呼籲短期內不要食用果欄出售的水果，又指在大型超市買水果較安全。另外，有傳言亦指位於「戰區」的街市食物有機會受污染，令檔販生意大受影響。

「都有客人擔心啲生果有（催淚煙）殘留物，其實『打晒仗』嗰幾日都唔會開檔，生果應該冇影響。」在油麻地果欄經營生果店的楊小姐表示，自反修例風波爆發以來，不少顧客都減少外出，加上油麻地曾淪為「戰場」，收入急跌70%。她指為挽救生意，各種水果售價均下調促銷，亦實行不備貨，賣1箱才取貨1箱，以減少浪費。楊又指，每開一日檔「皮費」逾千元，加上局勢混亂的日子根本沒有生意，惟有暫時停業休息，故認為貨品應沒有受催淚煙污染。

鄰區旺角早前「戰火連連」，於廣東道街市經營菜檔的何太指，收入跌幅過半，有顧客對蔬果受催淚煙污染表示擔心，但何太指於該區「開戰」時自己已提早收舖，加上蔬菜不能長期放置，應該不會受到污染。她坦言居於檔口附近，可不受交通影響而開檔，但示威期間不免要暫停開檔或提早關門，甚至下午3時便要停止營業，生意大受打擊。何太直言，政府難以平息民怨，就算推出一系列紓困措施，如提高中小企借貸擔保或延長還款期等，亦無補於事。

催淚彈含有鄰-氯代苯亞甲基丙二腈（CS）和辣椒素（OC）。香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，催淚彈影響範圍達60至300平方米，警方在果欄附近發射催淚彈，未有包裹好的水果會受到污染，當中表面凹凸不平或皮薄的水果，例如菠蘿及提子等，外皮容易黏上催淚彈殘餘物，而殘餘物的活躍期約5天。他認為，從電視畫面所見，有部分小食檔在警方發射催淚彈時仍然營業，檔口前煙霧瀰漫，相信食物亦已受污染。他指，進食殘留催淚彈化學物質的食物可引起肚瀉、嘔吐及腸胃不適；但人體吸入催淚氣體，長遠不會影響肺部健康。

至於催淚煙會否釋出二噁英及山埃？許認為，外界曾在密集發射催淚彈的現場量度山埃，發現濃度超標，惟山埃在戶外很快會被稀釋，故問題不大。他又指，過往美國曾有研究顯示，催淚彈在高達攝氏270度持續燃燒下，會釋出二噁英，而二噁英一旦污染泥土及食水，再透過食物鏈進入人類體內，或會致癌及引發生殖系統缺陷，「國貨可能加咗重金屬去阻燃，可能溫度再高啲，但燃燒時間唔長，未必一定釋出二噁英。」

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士亦指，催淚彈所產生的殘餘物質及濃度會視乎燃燒溫度，他不排除會釋出二噁英等生成物，惟催淚彈的實際成分至今仍然未明，未能完全確定對環境的真正影響。他指，催淚彈始終是含酸性有機物，有機會殘留食物表面，疑受污染的食物應要徹底清洗乾淨才進食。