王毅批美國多方打壓　重申一國兩制在香港行得通

中國大陸外長王毅周一（23日）接受官媒專訪，批評美國在經貿、科技等諸多領域接連對大陸設限打壓，並在涉及領土主權的問題上干涉和抹黑。他敦促美方改用理性務實政策，令兩國關係重回正軌。談及香港、台灣及新疆事務時，他強調任何干涉大陸內政、阻擋其發展的圖謀，最終都將被滾滾向前的歷史車輪所拋棄。

今年是陸美建交40周年，王毅指美方所作所為損害兩國積累的互信，陸方將堅定維護自身的核心利益及正當發展權利。他稱不論是陸美的長遠利益，或考慮到所承擔的國際責任，雙方必須找到「最大發展中國家」和「最大發達國家」的和平相處之道，開闢造福兩國與惠及世界的互利共贏之道。陸方願意本着互相尊重的態度，以平等對話尋找解決辦法。

朝鮮半島局勢近日再度升溫，王毅指主因是美朝新加坡聯合聲明未有貫徹落實，北韓的合理關切也未獲重視和解決，因此中俄兩國承擔應盡責任，在聯合國安理會提出決議草案，希望保持半島核問題政治解決勢頭，避免局勢惡化甚至失控。他呼籲美國盡快拿出落實共識的實際舉措，鼓勵美朝就建立永久和平機制、實現完全無核化定出可操作的路線圖。

談到香港問題時，王毅表示堅定支持特區政府止暴制亂、恢復秩序、依法施政，又指時間將證明一國兩制在香港行得通、辦得到、得人心；在台灣問題上，他指大陸今年與所羅門群島與基里巴斯復交，令建交國家總數增至180個，「一個中國」共識在國際上更鞏固。

至於新疆事務，王毅重申大陸有力維護2400多萬各民族同胞的安全和福祉，使恐怖主義和極端思潮無隙可乘、無縫可鑽；去極端化響應聯合國號召，是國際反恐事業的重要部分。