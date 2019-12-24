聖誕最佳禮物　阿芬成首名經文憑試考入大學在囚人士

今年的聖誕節，對現年20歲的在囚人士阿芬（化名）來說特別有意義，因她除了於今日平安夜(24日)刑滿出獄，更在之前的中學文憑試考獲入讀大學資格，明年將榮升為大學生，成為首名於懲教院所內經文憑試考入大學的在囚人士，亦是她人生最佳的聖誕禮物。

阿芬自小與家人關係一般，並非與母親同住，和父親亦很少溝通，加上於中學讀書壓力無從發洩，她選擇結交校外朋友放鬆心情，豈料被不法分子利用，一次因販運毒品而被捕，最後更判處監禁，入住勵敬懲教所，人生感到迷失。

雖然自小缺乏雙親疼愛，阿芬表示，被判入懲教院所後，父母不時到院所探訪自己，第一次見面時更哭成淚人，「最初見面時都無咩傾，大家都唔敢開口講原因（販毒），直至半年至9個月後，寫信時先開始講起。」阿芬其後明白到被捕是自己犯錯所致，故痛定思痛，亦感激家人對她的愛，決定重拾書本。

「我唔想第時出番去，都畀人話係監躉。」阿芬攻讀大學，「屋企人最初探我都無咩希望，只希望我第日乖乖地」。雖然院所讀書較少競爭，導師亦能集中教學，但由於刑期關係，需要短時間內完成五年文憑試課程，令到時間非常緊迫。但阿芬表示，院所的導師和職員都十分支持自己，加上自己敢於面對挑戰，故多次成功以意志支撐下去。

「以前出面讀書會畀人問做晒功課未，但入面，老師會諒解，會問番『係咪太多？』」「職員都會叫你『加油、唔得可以休息』，其實佢哋無需要咁做，而係呢度所有人都會關心你嘅情緒多過讀書。」阿芬最後在文憑試考獲21分的成績，獲知有大學願意收取後，阿芬卻反覆問導師多次：「係唔係入到大學？因為無諗過，真係夢想成真。」。

院所教師黃建華負責阿芬的中文科課程，當她談到阿芬即將刑滿出獄時，更一度落淚，「絕對希望佢離開有新開始，之前見住佢瘦，仲擔心係咪自己逼得太緊。」今日既是平安夜，亦是阿芬完成服刑之日，她表示，希望和家人去飲茶，「瘋狂咁食嘢，攬住屋企人過」，日後希望能成為社工，以自己經歷去為誤入歧途的青少年作指引。