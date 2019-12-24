東方日報A1：警反傳統　平安夜不封路減站崗

在反修例示威的陰霾下，今晚平安夜變得不平安，並隨時暗藏炸彈危機。每年今日都有大批市民到尖沙咀歡度佳節，惟警方今年罕有地作出「反傳統」安排，除九龍公園徑外，尖沙咀一帶今晚都不會封路。消息指，是因為警方近日偵破多宗炸彈及實彈槍案，調查顯示案中仍有疑人在逃，警方憂慮人多聚集之處，會成不法之徒襲擊目標，於是採取分散策略，避免人群集中在某些範圍。據了解，警方慎防有人圖「火燒聖誕樹」製造混亂，已通知所有設聖誕樹裝飾的商場，加緊留意樹下「聖誕禮物」的數量，甚至將「禮物」移走，免不法之徒有機可乘，利用禮物掩飾暗藏炸彈。

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨日在記者會上指，全港市民都希望今年有一個和平及安全的平安夜，形容只是「卑微願望」，惟有網民鼓吹煽動他人作違法暴力行為，甚至稱要堵路及放火燒商場的聖誕樹，加上本月已有最少三宗涉真槍實彈及土製炸彈的案件，亦有證據顯示有人計劃在人多時使用致命武器，包括使用長槍在高位襲擊，及在人多擠迫的地方引爆炸彈，若非警方及時拘捕有關人士，受害者可以是任何一個市民，後果可以是災難性。

油尖警區副指揮官黃志威稱，警方預計平安夜會有不少市民及遊客外出慶祝，警方今年的部署會與以往不同，今晚除九龍公園徑外，尖沙咀一帶不會封路，亦不會有警務人員在海濱一帶大量站崗，呼籲前往尖沙咀的人士，留意警方的最新資訊。黃志威稱，今年平安夜與以往不同，有情報及從網上一些討論得知，發現「封咗路比起唔封路可能仲會有啲問題添」，經全盤風險評估決定不封路。

黃被追問時補充指，具體情報不可透露，但指過去發生的事件與警方情報相當脗合，於是有此決定。至於港島區，警方在銅鑼灣及蘭桂坊一帶都有特別交通安排及分階段封路措施。

至於在剛過去的一周，警方共拘捕五十二人，包括四十六男六女，年齡介乎十五至五十三歲。而在本月二十及廿二日，警方共使用三枚催淚彈、五發橡膠彈、六發布袋彈及兩發海綿彈。過去一周有六名警務人員在行動中受傷。

郭嘉銓指出，警方在剛過去的周末曾在沙田、尖沙咀及元朗等商場執法，但有別有用心之人指摘警方無理進入，重申警方有責任阻止違法行為發生。至於前日在中環舉行的集會，警方出現只為檢走一支被毀國旗，但有人就指摘警方妨礙集會，挑動對立情緒，又有人主動襲擊及推跌警員、意圖搶犯。

至於在混亂中有警務人員擎槍，有批評指警方把槍指向人群，惟警察公共關係科高級警司江永祥就指是誤解，指出當時有人攻擊警員後，遁入人群中逃走，逃走者以人群做掩護，行為自私及卑鄙。

另外，上周五一名男子在大埔被警方截查期間開了一槍，警方批評事發後有人包圍在場警員，阻礙警方工作。江永祥指，開槍屬很危險的事，不明白圍觀的人想甚麼，呼籲市民聽到槍聲就應離開。

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