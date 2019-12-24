恒大研發上市招股書翻譯機　快人手一半時間

翻譯一份數百頁的上市招股書，翻譯員往往需要花一周以上的時間完成，收費動輒數十萬元，香港恒生大學翻譯學院副教授蕭世昌就研發了一款「上市招股文件的機器翻譯」，將招股書準確地由英譯中，相比人手，省卻一半時間，翻譯更加準確。蕭強調，新研發並非要取代人手翻譯，但可為翻譯人員提供一個草稿，減省翻譯一些常見字句的時間。

蕭表示，本港一直是IPO（首次招股）的招股王，對相關翻譯的需求大，招股書頁數多，翻譯員時間又短，故想到可借助科技提升效率。蕭去年獲得創科基金及其他資助共約170萬港元，研發「IPO Translate」。翻譯介面與一般網上翻譯系統相若，在系統輸入文字後，會由兩個引擎得翻譯結果，供用家選擇較理想的一個。若用家的配置為有一塊圖像處理器，運算速度約為3至4秒譯百多個字。

由於新系統經過深度學習，因此「懂得」招股書中的遣詞用字及風格，結果會接近商業常用語，例如將You（你）、及They （你們）譯做「閣下」及「彼等」；以及將一般系統會譯作「說明書」、「信息」的字，準確地譯作「招股章程」、「資料」。現時系統仍在試用階段，有2間公司試用，冀最快在未來1、2年推出市面。

此外，電競行業在全球愈趨普及，翻譯學院講師蕭世友表示，該校在港首辦與電競相關的遊戲翻譯選修科，期望讓學生以不同層面學習翻譯，畢業後不局限從事商業或法律翻譯。學院與歐洲一間遊戲公司商討合作，讓師生可以利用一些遊戲內容進行翻譯及相關比賽。