Dr.東：天氣突變氣管易敏感 中醫指可用生薑摩擦穴位

季節交替帶來氣候變化，不少人出現氣管敏感而久咳不癒，更導致徹夜難眠。有註冊中醫師表示，氣管敏感成因有外因和內因所造成，加上天氣突變，身體未能適應寒溫，外邪從口鼻或皮毛入侵，誘發咳嗽。患者可以針對潤肺調補脾腎之氣；但若發現氣促氣喘，就可能屬哮喘，應從速就醫辨證論治。

基督聯合那打素社康服務註冊中醫師李嘉文表示，氣管敏感在中醫角度屬於內傷咳嗽，一般以乾咳為主，患者會覺得咽癢作咳，尤其晨起或夜晚出現溫差情況時候，情況更為嚴重，更有人咳嗽致徹夜不寐。

另外，亦有特殊誘發因素，如受風受寒、塵、花粉、細毛等。成因方面，中醫將其分為外因及內因，前者屬風寒燥火，例如吹到冷風，可能會遇寒加劇作咳，若咳中有痰，就可能是天氣乾燥為主；內因則屬肺脾腎不足，「天氣轉涼，因為肺會鍾意濕潤天氣，所以容易受燥邪影響。當吸引寒氣會導致氣管收縮，而寒為陰邪，易傷正氣；正氣不足就易受外邪入侵。」

李又指，氣管敏感屬於敏感的一種，因機體耐受性不足，所以特稟體質人士特別容易患病，「特稟係先天不足，特別易受影響，而氣管敏感患者又通常有鼻敏感或濕疹病史」。

對於氣管敏感的人，李建議，患者可改善飲食及生活習慣，以預防發病，例如減少進食生冷、甜食、辛辣以及戒煙，「甜食都包括生果，大部分甜且生冷，所以容易惹起咳嗽。」她又表示，休息應習慣晚上9至10時早睡，至早上7時就可起床，再加上適量的運動令身體適應環境變化能力。

除了食療外，李醫師亦建議若遇上久咳不停，可用手指按壓天突穴，穴位位置為頸前正中線，胸骨上窩中央，按後可以產生通利肺氣，止咳平喘；若患者有咳嗽，遇冷風或遇寒氣加劇，可用生薑摩擦穴位1分鐘。

氣管敏感藥療:

靈芝山藥豬肺湯

材料:靈芝10g、太子參10g、百合10g、瘦肉50g

做法:上述材料洗淨，豬瘦肉洗淨切片，把全部用料放入燉盅內，加水適量，燉盅加蓋；文火隔水燉2小時，加鹽調味即成。

功效:補益肺腎、養陰潤肺

黃芪燉乳鴿湯

材料:黃芪、山藥、茯苓各15g、乳鴿1隻，鹽適量

做法:乳鴿洗淨剁塊，汆水備用，黃芪、山藥、茯苓洗淨，與乳鴿一同放入燉盅內，加水適量，燉盅加蓋，文火隔水燉2小時，加鹽調味即可。

功效:補中益氣，滋養五臟

資料來源：基督聯合那打素社康服務註冊中醫師李嘉文

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