網民熱話：手機連充電器樹上吊吊揈　行山客窩心定位尋機主

行山帶備通訊工具可以在緊急情況尋求協助，不過有人竟然將如此重要的工具遺留在山林之間。有行山客日前行山時，發現一部手機連着充電器掛在樹上，由於手機已鎖機，行山客於是將現場位置定位，實行在網上尋找機主。

網民阿Ming在Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷)」上載圖片，又貼文稱，在行山期間發現有人遺留一部智能電話在山徑。圖片所見，手機連着USB線以及充電器吊吊揈掛在樹上，「鎖咗機，service cut咗(電話服務已經停止)」。由於無法找到機主，行山客於是將現場位置定位，又將相關圖片上載網上，向網民求教，希望集思廣益，盡快將手機交還機主。

有網民表示疑惑，為何手機連充電器丟失都沒有發現，不過有人就猜測機主在山林間行走時，被植物勾走隨身物件，也有人懷疑是機主「方便」後遺下，「去完便便忘記咗」。有人錯重點表示，「個插頭又幾實喎」。

網民有話說

Kapo Tam：咁搞笑，個電話仲叉緊電

Hang Law：有鎮壓作用 唔好亂掂

Ricky Yip：太陽能叉電

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