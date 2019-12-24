修例風波：資助本地遊救亡　旅議會料團費百元內

香港社會動盪逾半年仍未平息，經濟一沉不起，百業蕭條！政府昨日(23日)宣布，下月起以現金資助綠色本地遊「救亡」，計劃為期半年，合資格旅行社每接待一名旅客則可獲資助100港元，上限5萬港元。旅遊業議會主席黃進達今(24日)回應指，今次措施可協助業界發展更多旅遊產品，相信會吸引到散客及學校團體參加，旅議會亦會制訂舉辦綠色本地遊的旅行社名單予辦學團體參考。

黃估計，受資助下團費會有雙位數百分比回落，「可能每人唔使100蚊就組到團出發。」加上綠色本地遊涵蓋景點廣泛，認為業界會自行調節分散至不同地方。

他承認，今個聖誕的出遊人數與去年相比有約20%跌幅，與預期相若，他分析與近來的旅遊意欲、社會氣氛及機位供應下調等因素有關，加上聖誕與農曆新年假期相近，他希望市民至新年假期時的出行意欲會增加。至於旅遊數字要回復到修例風波前，他坦言暫時難以達致。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，綠色本地遊計劃除了協助業界應對目前困境，亦是為香港旅遊加入新元素，更好利用香港生態資源與旅遊配合，打造成更吸引的旅遊經驗，吸引更多本地及海外遊客。他又指上月及本月上旬，訪港旅客較去年減少超過一半，但指近日社會氣氛趨向平靜，有利經濟復原。