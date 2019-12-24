裝修工塗污鐘樓判囚4個月　官斥暴力不能解決不滿

裝修男工在工作期間，因遭政見不同的白衣男子挑釁，收工後為宣洩情緒，以施工用黑漆在尖沙咀鐘樓外牆噴上「百年基業毀於林鄭」等字句，途人制止時更被他襲擊，手腳受傷。該裝修工早前承認刑事毀壞罪及對他人身體加以嚴重傷害罪，今日（24日）在九龍城法院被判囚4個月。

34歲被告黎偉邦，報稱任職裝修工人。控罪指，被告於今年8月7日，刑事損壞尖沙咀鐘樓外牆，及於同日在該鐘樓下非法及惡意使李姓事主的身體受嚴重傷害。

辯方指被告的背景報告中提到，被告深感後悔，對事主有歉意，因一時衝動犯案。另指其家人已準備全數清潔賠償28,500港元，可於今日償還，冀法庭輕判。

裁判官判刑時指從被告的求情信及相關報告中看到，被告累積的負面情緒與現時政局有關，非一朝一夕。但無論對時局有任何不滿，也不能以暴力解決，應尊重他人想法。裁判官又指被告當時曾反抗，事主手腳多處受傷，右手骨折，需轉往矯形創傷科接受治療，痛楚於一星期後始消除。鐘樓屬法定古蹟，是有價值的建築物。考慮到被告認罪及有悔意，且背景良好亦願意賠償，故就首項刑毀罪判囚2個月，第二項控罪判監4個月，同期執行。