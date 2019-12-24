修例風波：中學辯論題目被批政治化　主辦者稱培訓思考

香港學界辯論聯會舉辦「第一屆全港中學學界辯論比賽」，近日遭傳媒及教育界組織批評將比賽政治化，有4間原定參賽的學校決定退賽。該會的辯論題目包括「香港人應爭取香港獨立」、「重組警隊對香港發展利大於弊」等，聯會反駁辯論是一個中立的語文及通識活動，可培訓學生獨立思考，望各界放下成見。

聯會網站顯示，比賽辯題庫共有145條辯題，以經濟範疇佔多，約41%，其次是政治辯題，佔22.1%。 題目包括「政治歌曲出現對政治抗爭運動利多於弊」、「林鄭月娥女士應辭去特首職務」、「重組警隊對香港發展利大於弊」、「香港人應爭取香港獨立」、「《願榮光歸香港》比《海闊天空》更適合成為香港民主自由的代表之歌」等。

聯會解釋不少題目與香港當下時局有關，反映學界留意到時局具爭議性，但不等於在辯論時特定立場會有較大優勢，例如辯論「重組警隊利多於弊」辯題時，反方以2：1獲勝；辯論「中學教師在教學時不應表達政治立場」3場比賽中，正方勝2場。

聯會上周五(20日)曾在網站發表聲明，冀釋除各界疑慮及避免不必要的誤會，該會由一眾來自社會上不同界別的前辯論員共同創立，旨在為學界建立一個公平、公正、公開的辯論教育平台。比賽辯題庫的候選辯題全部由各參賽學校及聯會提供，有超過十年辯論相關經驗人士挑選和審核內容。

該會認為辯論素來是中立的語文及通識活動，讓學生能從正、反兩面觀點深入了解各項社會議題，持平地審視不同論點，並從中提升演說技巧及批判思維能力，希望各界能放下成見，了解辯論箇中目的及意義，共同推廣學界思辨之風。

教育局回應指，課外活動有助培養學生的品德和態度，建立正確的價值觀，促進他們的個人發展，並讓他們從中獲得豐富的學習經歷。然而，若學校發現任何課外活動對學生的成長或學習會帶來不良影響，應以保障學生的福祉為首要考慮，勸喻學生不要參加，如果已經在較早階段參加則應退出，並向學生解釋原因。