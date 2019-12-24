大埔開槍案18歲青年另涉去年管有槍械　下月訊

涉及上周五(20日)晚在大埔拔槍射警，及月初民陣遊行前夕揭發的管有槍械並企圖射警兩案的無業青年蘇緯軒，另捲入一宗去年發生的管有槍械案，他與同案被控串謀謀殺的男子今(24日)在粉嶺法院再訊，他們繼續毋須答辯，還押至下月9日再訊。

18歲被告蘇緯軒和28歲蘇翰韜各被控一項意圖危害生命而管有槍械罪，指他們去年在香港管有槍械，即4支手槍，意圖傷人以危害生命。蘇翰韜另被控串謀謀殺罪，指他於去年8月至今年1月1日期間，聯同蘇緯軒和女子翟詠詩串謀謀殺林靖峰。

控方申請將兩人的案件押後至明年1月9日再訊，以準備文件將兩人的案件合併，之後再轉介高院審理。

同涉案的17歲女子翟詠詩和20歲男學生梁頌仁，昨(23日)亦到粉嶺法院應訊，控方將兩人的案件押後至本月31日，以待準備文件，日後將他們的案件轉介高院審理，期間他們還押看管。翟被控意圖危害生命而管有槍械罪，控罪詳情與兩名姓蘇被告相同；梁則被控無牌管有槍械或彈藥，指他於去年12月31日，在黃埔一單位管有槍械和彈藥。

據了解，警方去年12月31日在機場拘捕蘇翰韜，調查後拘捕其餘三人，指蘇緯軒疑將4支槍交給蘇翰韜後，蘇翰韜涉再將槍交給梁。此外，兩名姓蘇被告和翟詠詩曾於去年12月計劃用槍傷害林靖峰，其後無疾而終，蘇翰韜和翟另曾於去年12月30日在大埔一間廢置學校試槍。調查又發現，蘇翰韜曾指示翟跟蹤林，以查出林的住所。消息又指，林亦涉及另一宗刑事案。