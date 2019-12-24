將軍澳連儂牆斬傷3人　男導遊認罪還押候懲

將軍澳一條「連儂牆」的行人隧道於今年8月20日凌晨發生斬人案造成3人傷，警方同日拘捕中年男導遊，控告3項傷人罪。案件今(24日)在區院再訊，被告洪震承認3項有意圖而傷人罪，還押至明年2月17日量刑，期間待索閱3名事主醫療報告及受影響陳述書，另亦替被告索閱背景報告。

辯方求情指被告內地出生，15歲移居來港，任職本地導遊，主要接待外地遊客。案發前數月與妻離婚，亦開工不足，案發時喝了酒而失控犯事，現已真誠悔過，向法庭、事主及公眾道歉，今有逾20名親友到庭支持等。

法官關注到被告案發時何種情況下失控，控方指據證人口供被告與事主曾傾談時事，被告曾問事主是否黃絲、可否搣走牆上的紙等，事主稱該處無分黃藍絲及可搣紙等，沒有辱罵成分。辯方指被告不滿現時的社會狀況，令他受經濟壓力，強調當時並非受挑釁行事，明白任何問題也不能用暴力解決。

案情指，姓黃和姓李女子及姓梁男子當日在涉事行人隧道與他人聊天，凌晨1時10分，被告路過望向事主後離開，其後拿牛肉刀及菜刀折返與事主等交談，被告及後情緒激動，大叫「我忍唔住」，向對方揮刀。3名事主送院，黃右胸有5厘米傷口、肋骨骨折、氣胸及右肺萎縮，須入住深切治療部。黃被診斷有創傷後壓力症。李右肘有傷，被轉介物理治療，梁的左顳有巨大裂傷等。被告警誡下稱有人衝向他，他憤怒下胡亂揮刀。他又在會面中指對這些人感憤怒，認為他們令香港經濟變差。