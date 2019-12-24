聲稱831太子站被警打頭 17歲少年向警方索償

一名17歲李姓中學生指稱於今年8月31日晚，在港鐵太子站遭警員揮警棍扑頭毆傷，他早前由父親兼監護人代表，入稟區院向警務處處長民事索償，案件今早(24日)在聆案官席前提訊。原告一方表示，他們要求警方披露涉施襲的警員身份，向警方索取內部文件，並要求取得當晚太子站及港鐵車廂的閉路電視錄影片段，惟警方及律政司未有在限期內回覆，聆案官遂將案押後至明年6月29日，正式開庭審理有關爭議。

原告人及其父親今早由律師代表，未有現身法庭，社民連吳文遠及早前入稟控告警方侵權的柴灣區議員徐子見今早到庭旁聽，港鐵亦有派代表列席。

據了解，原告被警棍扑頭至少3下，留下3道傷口，需縫14針，在醫院留醫9日。原告要求披露警員流水簿等警方內部文件，亦要求港鐵交出8月31日晚上9時45分至11時30分太子站的閉路電視錄影片段，及當晚荃灣線往中環方向駛進太子站之車廂內影片。

「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人陳恭信在庭外表示，警方今年10月已獲法庭手令從港鐵取得8月31日太子站的閉路電視片段，惟原告仍未能取得相關片段，故需向法庭申請。