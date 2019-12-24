修例風波：警方點名斥港台誤導　加深對警隊誤會

當日懸掛在大會堂的五星旗被摘下拋入集會現場。

警方去信廣播處處長，點名批評香港電台一則報道的用字與事實不符，認為會誤導聽眾，又指有關報道會加深大眾對警隊的誤會，「實非負責任的做法」。

警隊官方網頁上載該封由警察公共關係科總警司昨日(23日)發予廣播處處長的信函，文中指港台昨日晨早新聞時段報道有關22日愛丁堡廣場集會，「當中所用的字眼與事實不符，故特此作出澄清」。

信中引述港台報道指，大會堂對出旗桿的五星旗被人擲在地上，其後數名防暴警察進入廣場，演變為警民衝突，集會提早結束，「混亂期間，警察多次使用警棍、胡椒噴霧，及舉起過手槍，有在場的人掟水樽等物品還擊，亦有人衝向警察。」

警方澄清指，集會期間有人違法拆下旗桿上的五星旗並擲在地上，警方才上前將之拾起免受破壞，惟此際有人襲擊警察，並企圖救走在現場襲警被捕的一名男子，現場一片混亂，警察才需使用最低武力控制場面。

警方續指，港台的新聞報道指在場人士「還擊」，會令聽眾誤會是警方主動使用武力，強調若沒有人犯法，沒有人使用暴力，警方絕對沒有必要使用武力，批評港台的報道「會加深大眾對警隊的誤會，實非負責任的做法」，希望港台的報道能以事實為基礎，「此亦為一個負責任傳媒應有之義」。