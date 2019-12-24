「龍心」前女友派錢認妨擾罪　官押後待感化報告

網絡紅人「龍心」前女友鄭芷琪去年在深水埗街頭「派錢」，被控公眾妨擾罪，案件今日(24日) 在九龍城法院審訊。庭上控方播放事發片段時，被告情緒激動飲泣，裁判官遂暫停播放，認為繼續審訊未必對被告最有利。被告最終選擇認罪，裁判官將案押後至明年1月17日判刑，等候感化官報告，又語重心長指出被告哭泣即代表後悔，「當初點解要同啲咁嘅人來往」，又寄語她事件已成過去，不要因此影響情緒。

現年20歲的被告鄭芷琪報稱無業，控罪指她於去年12月18日在深水埗南昌街與元州街交界的行人過路處，向途人派發鈔票，導致交通擠塞，而上述行為導致社會安寧受破壞。

控方傳召第一名證人曾美貞，她是當日向警方舉報的市民。她在庭上認出被告，指事發當日被告手持一疊紙幣，在道路截停一輛銀色私家車，被告向車上一名男子說話，但當時私家車車窗緊閉。未幾被告便四處向途人問：「要唔要錢？」她憶述稱派發的是100港元紙幣，現場有大批市民聚集，形容當時情混亂。

其後控方播放事發片段，顯示被告在車旁大喊「有無人要錢」、「幣少開門啦」。此時，庭上被告情緒漸變得激動，更開始哭泣。裁判官於是着控方暫停播映，表示知道辯方的主要論點是被告年紀輕，有精神健康病史，事件是受人唆擺所致，法庭亦認為即使定罪，讓被告接受治療及輔導將是判刑方向，遂把案稍為押後，讓控辯雙方探討是否有其他更合適的方式處理。

約半小時後再開庭，被告認罪。據案情指，被告在警誡會面下，自稱是「幣少」的支持者，而「幣少」欠其當時的男友「龍心」4000港元，因得悉「幣少」會在深水埗出現，故前往該處，並站在「幣少」車前，於行人輔助線逗留約5分鐘，期間向10多名途人派發合共6300港元。