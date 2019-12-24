6名越南籍男女持假ID及打黑工　各判囚15個月

入境事務處調查人員於10月及11月分別進行反非法勞工行動和「曙光行動」，合共拘捕6名越南籍非法勞工。6名被告昨日(23日)在沙田裁判法院各被判監禁15個月。

入境處10月24日在銅鑼灣一間餐廳內，拘捕一名正從事雜工工作的50歲越南籍女子。在檢查身份證明文件期間，她出示了由入境處簽發不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)，及後的調查發現她為免遣返聲請人士。

此外，入境處於11月6日進行的「曙光行動」中，在元朗兩間餐廳內拘捕正在從事雜工工作的3名越南籍男子及2名越南籍女子，年齡介乎24歲至55歲。調查期間，他們均未能出示任何身份證明文件，及後調查發現他們為非法入境者。

被捕的6名非法勞工被控在香港非法入境後或受遣送離境令或遞解離境令規限，未得入境處處長授權而留在香港接受僱傭工作。他們承認控罪，各被判監禁15個月。同時，當中一名男子亦被控一項在香港非法入境後未得處長授權而留在香港及一項使用偽造香港身份證，兩條控罪各被判監禁15個月，所有刑期同期執行，合共被判監禁15個月。此外，其中兩男兩女亦被控一項在香港非法入境後未得處長授權而留在香港，他們各被判監禁15個月，所有刑期同期執行，合共被判監禁15個月。