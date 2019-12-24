廚師涉以假本票購得法拉利　申保釋被拒還押下月再訊

一名廚師於本月初涉嫌以假銀行本票，企圖交易一部法拉利，惟事敗不成，廚師僥倖逃去。事隔數天，廚師重施故技以假銀行本票再次交易另一部法拉利，終成功騙過賣家，駕駛名車絕塵而去，兩張假銀行本票金額共逾500萬港元。該名廚師事後被捕，被控以企圖以欺騙手段取得財產及以欺騙手段取得財產兩罪，今(24日)被押往西九龍法院提訊。

被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案押至明年1月22日，以待警方進一步調查，被告的保釋申請被拒，期間須還押候訊。

控罪指，34歲的被告陳德康於今年12月4日，在深水埗長沙灣政府合署2樓運輸署企圖以欺騙手段，即以交通銀行本票，不誠實地企圖取得賣家的一輛法拉利私家車。他另被控於今年12月9日，在上址以交通銀行本票，不誠實地取得另一賣家的一輛法拉利。

控方透露案情，指被告在政府合署的運輸署內與賣家交易一輛法拉利，被告使用一張偽造的交通銀行本票，金額高達220萬港元，惟被告事敗逃去。5天後，被告再到上址與另一名賣家交易，同是購買一部法拉利，被告使用另一張偽造的交通銀行本票，金額高達350萬港元，並成功騙取該法拉利。控方指，由於涉案的金額高，或會更高級的法庭處理。