遊行後包圍女子逼交手機　3人被控非法禁錮等罪續准保釋

今年7月7日九龍大遊行結束後，一名女子被人群誤當成便衣女警，遭人包圍要求她交出手機，期間被人拉扯。2男1女涉與事件有關被控非法禁錮、非法集結罪，其中一人另被控非禮罪。

案件今午(24日)在區院提訊，3名被告表示需時申請法律援助及索取法律意見，案件押後至明年3月12日再訊，3名被告繼續獲准保釋。

九龍城法院裁判官嚴舜儀早前頒下禁令，禁止被告、律師、傳媒及報章等發布或報道足以披露事主身份的資料。但區院法官高勁修指，法庭今日收到的禁令版本，與律政司起初提出申請的禁令在字眼上有分別。

最終經控辯雙方同意後，區院法官重新宣讀禁令的內容，即任何人不得以任何形式披露、發布或報道可能致使公眾識別事主X身份的任何事項，包括但不限於X的姓名、其出生年份及日期、地址及職業，若不服從命令，則有可能會被裁定藐視法庭，並處以監禁、罰款等。

3名被告依次是廚師黃子隆(31歲，男)、大專生吳睿哲(23歲，男)和教師蘇瑋善(24歲，女)，他們被控於7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪。