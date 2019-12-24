地盤工涉性侵3女網友　16歲事主稱與朋友鬥氣赴約被姦

24歲地盤散工被指先後在大廈梯間性侵犯3名年齡介乎12至23歲女網友，並以其中1人的裸照恐嚇對方再見面。被告黃子軒被控強姦、與13歲以下女童非法性交、企圖強姦及刑事恐嚇共4罪，案件今(24日)於高院續訊，16歲事主X接受辯方盤問。X承認早在Facebook聊天時已知道對方想「溝」她，對方亦曾「挑逗」她稱想與她同睡，但她因與朋友鬥氣而赴約，並認為只要不跟被告上樓便沒問題。

被告黃子軒被指於去年9月23日強姦X。辯方質疑X可以不答允赴會，X解釋因當時與朋友鬥氣，朋友不想她赴會，她亦想待早上家人返工後才回家，因無地方去才赴會。她指在的士上已想回去，但司機稱在路上不能回頭，加上她身上沒錢要被告付的士錢，但她忘記因何事與朋友鬥氣。X指知道被告早上9點要上班，故嘗試拖延並與他在街上徘徊了超過半小時。

X又解釋，其後跟被告上樓是因與被告見面後被他拿走了手機，故才跟着被告，不過她亦意識到對方想與她有親密行為，但認為他「做唔到咩」。

辯方指，X聲稱遭被告強姦，但完事後被告已交還手機，為何X仍跟着被告。X稱因被告指帶她搭巴士，她身上無錢，並認為被告要返工故應會放她離開。X又指，被告聲稱要入錢到她的八達通，她從無提出過，增值時亦是被告給錢店員她才放八達通到機上。不過辯方給X觀看便利店閉路電視片段，指見不到X有放八達通在機上，X則解釋時間太耐可能記錯。辯方又指該段閉路電視紀錄顯示2人當時「貼得好埋」且態度親密，但X表示不同意。