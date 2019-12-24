前划艇港隊代表涉用手指觸碰女生私處　表證成立月底判

曾聯署要求正視香港體育「#metoo」性侵問題的前香港賽艇代表馮狄康，今年初在一間學校任職划艇隊教練時捲入性侵事件。馮在校內指導一名現年14歲女學生做「深蹲」動作期間，涉嫌三度用手指隔褲觸碰她的私處。他早前否認一項非禮罪，今(24日)在粉嶺法院被裁定表證成立，他決定不自辯，也不傳召辯方證人，案件押後到本月31日裁決。

控方先後播放男生Y和女生Z的錄影口供，其中Y事發時身處健身室練習划艇機，當時被告正指導事主X做深蹲動作。Y練習期間聽到「啊」一聲，Y相信是事主發出，於是他轉頭望向兩人方向，但看不到被告的手有特别動作。Y指被告過往也有個別指導同學，但未見過他將手放在臀部位置。

Z在錄影會面則指，當日和X一同練划艇機，期間被告一直在X旁邊，當她們完成後，被告指X姿勢不對，Z遂與同學先行離開打籃球，半小時後見X現身，哭訴指遭被告用手由小腹下掃至下體位置，又問X「有冇毛」等問題。Z又指，深蹲都是群體活動時做，被告亦只會觸碰她的手。

24歲被告馮狄康報稱任職教練。控罪指他於今年1月4日，在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。