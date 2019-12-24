山西破緬甸入境販毒案　繳逾18公斤毒品拘31人

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。山西省公安廳周二（24日）公布，該省警方近期摧毀一個以緬甸為窩點的跨境販毒團夥，繳獲冰毒、海洛英及氯胺酮（俗稱「K仔」）等毒品，合共18.1公斤，估計市值7128萬港元，拘捕疑犯31人。

據通報，山西警方今年2月發現山西壽陽籍販毒人員王某在太原、壽陽等地區販賣毒品，活動頻繁。經初步查證，警方發現背後涉及一個長期從緬甸向雲南、浙江、山西等地販賣毒品的網絡；該團夥主犯常年藏身緬甸，通過網絡招聘的方式招募運輸毒品人員，構建了6個層級的販毒網絡。其成員通過隨身攜帶和體內藏毒的方式將毒品走私到中國。

目前，警方已摧毀這個走私、運輸、販毒團夥，繳獲冰毒15.1公斤、海洛英2.2公斤、氯胺酮0.8公斤，同時查獲一批毒資、涉案車輛、吸毒工具等。

今次是過去413日第88宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、南韓及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。