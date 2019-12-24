修例風波：示威者元朗搗亂食肆　有人疑逃避防暴警追捕墮樓

【20:39】約400名市民在新城市廣場聚集，一度亮起手機前置燈，並高唱《願榮光歸香港》，附近有便衣警員繼續原地觀察，未與市民發生衝突，現場氣氛暫時大致和平。

【20:27】元朗YOHO MALL有人墮樓。現場消息指，一名青年被防暴警追趕期間，懷疑不慎失足由高處墮下。救護員隨即趕至為其施救，暫時未知其傷勢情況。

【20:15】

大批防暴警進入YOHO MALL，引發現場市民不滿鼓譟，警方在商場內布防，封鎖部分範圍禁止市民靠近，過程中有市民被包圍搜身及檢查隨身物品。由於現場群情洶湧，有商舖立即落閘，警方一度舉起藍旗，警告市民盡快離開，期間拘捕至少2人。

【20:00】防暴警員進入新城市廣場。

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反修例示威持續，有網民今晚(24日)平安夜在多區舉行「和你sing(和你唱)」，其中新界元朗YOHO MALL，有大批人在商場內叫「光復香港，時代革命」等口號，及後他們在各層游走，部分人向目標食肆撒紙張及貼上「罷食通告」，亦有食肆遭示威者撕爛菜單及搗毁櫃枱。

另外，沙田新城市廣場亦有大批黑衣人士聚集，有人高叫口號，有店舖落閘以策安全。有黑衣人發現疑似便衣警員，並破口指罵及包圍疑似警員。