修例風波：鄧炳強尖沙咀現身督師　籲巿民勿犯法

警務處處長鄧炳強今晚(24日)到尖沙咀巡視時表示，今日平安夜是普天同慶的日子，故特別到尖沙咀慰問前線緊守崗的同事，他希望黑衣暴徒不要破壞、不要打爛店舖，為平安夜帶來真正平安，又指市民守法意識薄弱令人擔憂，希望市民支持警方執法，而本身不要犯法、不要縱容包庇犯法，更要譴責暴徒。

鄧炳強表示，本港上半年的治安非常好，犯罪率較去年同期下跌4.7%，是77年以來最低，惟下半年受暴徒肆意破壞，至上月倒升4.2%，當中爆竊案原本下跌3%，但到了上月已飆升至44%，而劫案原本下跌46%，但到上月已上升28%。

他指，本港治安惡化源於過去半年大部分警力要處理因修例風波的非法行為，暴徒到不同地區商場破壞，致使縱火、刑毀及暴動罪的案件均上升。他稱，警方為應對暴力，因而減少反罪惡巡邏，呼籲暴徒收手，不要再破壞，讓市民過正常安樂的日子。

他又表示，留意到市民守法意薄弱，並引述此前有調查發現4成人表示，只要認為是公義便可以犯法。他指出，警方執法時亦遇上困難，即使上周六(20日)發生開槍事件，警員在場被包圍及指罵，甚至有市民稱不准警員離去，甚至想搶犯。

至於如何令治安變好，鄧指，警方要保持高姿態巡邏，呼籲市民不要包庇，也切勿縱容犯法，市民必須合作，治安才能回復。對於有指警方在平安夜高姿態巡邏戒備影響節日氣氛 ，鄧不同意，並指警方有能力分辨誰是暴徒、誰是與親友慶祝節日市民。

對於有警員建議改變巡邏方式，鄧指出以往警員會2人一起巡邏，但近半年經常發生警員遭指罵甚至襲擊，因此需要作出調整，警方正研究以多名同事一起巡邏，或用警車巡邏。