修例風波：旺角警車遭擲汽油彈　滙豐及中銀被「裝修」

【01:00】有示威者在油麻地彌敦道中銀香港分行外焚燒雜物縱火。

【00:38】旺角西洋菜南街一名男子疑被「私了」，被打至頭破血流瞓地。

【00:38】旺角山東街恒生銀行有櫃員機被破壞。

【00:30】防暴警員在尖沙咀北京道連開數發橡膠子彈。

【00:13】大批示威者在尖沙咀金巴利道行出彌敦道聚集。

【00:10】旺角有警車遭汽油彈擲中，地上留下火線，防暴警員施放多枚催淚彈驅散人群。

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修例風波發展至今逾半年，示威衝突仍未完全平息，昨日(24日)平安夜，警方在傳統慶祝地區之一的尖沙咀、旺角等一帶地區布防。

其中在昨晚九時許，旺角亞皆老街砵蘭街交界，約有百多名市民聚集，有人用垃圾袋及一些障礙物在亞皆老街堵路。至晚上十時許，因應旺角站外突發情況及有出入口被縱火，港鐵宣布旺角站暫時關閉，荃灣線及觀塘線列車不停旺角站。

至晚上十一時許，有黑衣人破壞旺角彌敦道與山東街的交通燈，同時又於旺角滙豐銀行外聚集，銀行多幅玻璃幕牆被砸破後再遭縱火，期間一名男子受傷。其後，大批防暴警員沿彌敦道向佐敦方向推進。

警方表示，昨晚約十一時，多名蒙面暴徒在旺角彌敦道及亞皆老街交界，用油漆塗鴉一間銀行的外牆，並以大型硬物撞向玻璃外牆，多塊玻璃被擊碎，有暴徒更在銀行縱火。另外，暴徒又衝出彌敦道一帶馬路以雜物堵塞行車線，並在馬路中心放火焚燒雜物。

尖沙咀方面，黑衣人在港鐵尖東站外掘地磚堵路。警方調派水炮車及裝甲車前往尖沙咀。防暴警員在尖沙咀曾發射橡膠子彈驅散人群，水炮車抵達尖沙咀彌敦道近海防道一帶發射水炮。港鐵宣布關閉尖沙咀站，荃灣線列車不停尖沙咀站。

警方表示，暴徒佔據尖沙咀彌敦道一帶馬路，一度於海防道設置路障，警方多次出動人群管理特別用途車來回彌敦道驅散，但暴徒至今仍未散去。晚上約十一時，有暴徒向尖沙咀警署投擲汽油彈，嚴重威脅在場市民和警務人員的人身安全。警方警告暴徒停止違法行為，市民及駕駛人士亦避免前往該區，留意最新交通情況。基於安全理由，尖沙咀警署報案室服務暫停。