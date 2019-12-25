兩90後女生創字母蛋糕 以興趣開拓自己的事業

兩名就讀於香港高等教育科技學院(THEi)的90後女生，同樣對烹調有興趣，如是者一拍即合，「膽粗粗」創辦工作坊，教授小朋友烹調西餐，後來發現網店發展空間較大，成本亦較易控制，於是改為經營網上蛋糕店，更以寓意「快樂的糕點師」的英文名字為店舖名稱，希望為品嚐蛋糕的客人帶來快樂。

她們獨創「字母蛋糕」，令蛋糕店形象更鮮明，今年母親節期間，喜獲台北一間酒店邀請，到該酒店開設的「限定店」售賣蛋糕，她們當時連續10天「通頂」，結果兩星期賣出了400個蛋糕。不少台灣客人及後來港旅行，亦會專程找她們買蛋糕，再次證明二人的努力沒有白費。

余巧琳(Jan)及馮智慧(Angel)創業2年，由教授小朋友烹調西餐的工作坊，至經營網上蛋糕店及建立品牌，都活用在THEi所學到的知識，課程除了教授廚藝知識和技巧，亦涵蓋市場管理學、創業學、廚房營運、食品成本控制等管理知識。

Angel稱，課堂上學懂吸引顧客的店名對建立品牌十分重要，故為店舖起了一個特別的名字，又獨創「字母蛋糕」，讓客人擁有一個專屬自己的生日蛋糕，字母蛋糕亦成為她們蛋糕店的招牌和特色。

為實現創業夢想，Jan和Angel早前參與THEi的創業計劃，又於THEi與其他機構合辦的創業比賽中勝出，獲資助創業資金，並獲得企業和營運等方面的支援。Jan更曾到新加坡的酒店和廚藝學校交流，為經營蛋糕店而繼續努力。